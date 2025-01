Mezza Maratona lungo le vie del centro cittadino. Partenza e arrivo in via Leopardi

TERNI Conto alla rovescia per la settima edizione della Terni Half Marathon in programma domenica 12 gennaio, organizzata dall’Athletic Terni. Due i percorsi previsti nel cuore del centro cittadino, con partenza e arrivo in via Leopardi: la Mezza Maratona da 21,097 chilometri e la Metà Mezza (giunta alla terza edizione) sulla distanza non omologata di 10,660 chilometri. "Da sogno il pacco gara che sarà consegnato a tutti i partecipanti, realizzato grazie al contributo della Fondazione Carit", fanno sapere gli organizzatori. Si tratta di una giacca tecnica antivento per i partecipanti alla Mezza Maratona e di una maglia antivento a maniche lunghe quelle della Metà Mezza. Iscrizioni fino a giovedì 9. Il “Village“ sarà allestito fin da sabato 11 sempre in via Leopardi.