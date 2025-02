Metrobus, prima giornata di cantieri in via Sicilia

PERUGIA - Prima giornata di cantieri senza troppi disagi in via Sicilia. Con l’avvio dei lavori per il capolinea del Metrobus a Fontivegge, infatti, ha preso il via una delle opere più importanti del nuovo mezzo di mobilità sostenibile. Ma i disagi sono appari limitati, se non nelle ore di punta, quando si è formata qualche fila in più. Per consentire l’avanzamento delle opere sono state introdotte modifiche alla viabilità in via Pievaiola. Il provvedimento prevede intanto il restringimento della carreggiata (corsia di sinistra, secondo il senso unico di marcia) nel tratto compreso tra via del Macello e via Sicilia, con apposita segnaletica, anche notturna, e idonea transennatura, installata progressivamente in base all’avanzamento dei lavori; poi il limite massimo di velocità di 30 chilometri all’ora nel tratto interessato dal cantiere e nelle aree limitrofe. E da ieri è stato attivato un call center dedicato a chiedere informazioni su cantieri e quant’altro. Per farlo bisognerà chiamare il 345.6753959 per informazioni sui cantieri e il 345.3934024 per servizi alle persone con fragilità. Il servizio operativo dalle 9 alle 14.