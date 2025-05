Metrobus in via Settevalli. Iniziata la demolizione del vecchio mercato

La sua inaugurazione risale al 1968 e per oltre trent’anni è stato punto di riferimento dell’attività all’ingrosso di frutta e verdura per tutta l’Umbria. Poi la chiusura e l’inizio del lento degrado, fino alla svolta di questi giorni in cui è iniziata la sua demolizione. Addio dunque anche di quel che resta del mercato ortofrutticolo di via Settevalli. Le ruspe si sono messe in moto per l’intervento preliminare che serve alla costruzione della nuova rotatoria per migliorare la viabilità in uno dei punti nevralgici della città. Non scordando che al suo interno verrà realizzato il primo supermercato Esselunga dell’Umbria.

Saranno circa 730 i metri quadri di edifici da demolire nell’area, su un totale di 1.500 metri quadri presenti. L’operazione, dal costo di 111mila euro, è stata inserita in una variante approvata dal Comune di Perugia per evitare ritardi nella realizzazione della prima linea del Brt, il Bus rapid transit (o Metrobus che dir si voglia) che collegherà Castel del Piano a Fontivegge.

Lavori dunque che rientrano nella più ampia trasformazione urbana connessa all’arrivo del nuovo sistema di mobilità sostenibile. Per questi interventi ci saranno modifiche temporanee alla circolazione e quando entrerà in servizio il Metrobus le modifiche saranno invece definitive ad esempio nel tratto di via Settevalli compreso tra l’incrocio con via dell’Acacia e via Piccolpasso. Nel dettaglio, la viabilità per le automobili sarà regolata a senso unico in direzione Fontivegge; verranno istituite due corsie dedicate ai maxi bus elettrici da 18 metri, una per ciascun senso di marcia.

Durante le operazioni di demolizione e realizzazione della rotatoria, sarà comunque garantito il doppio senso di marcia su via Settevalli, grazie a un restringimento della carreggiata e alla predisposizione di transennature e segnaletica verticale di sicurezza, anche a carattere notturno. Oltre a questo è previsto un limite massimo di velocità di 30 km/h in via del Mercato e nelle strade adiacenti; il divieto di sosta permanente con rimozione sul lato destro di via del Mercato (in direzione ingresso), nel tratto compreso tra via Settevalli e il civico n. 1.