Metrobus, lo spettro dei cantieri. Via Settevalli e viale San Sisto: i lavori e il rischio degli ingorghi

Perugia, 19 ottobre 2024 – Il D-day potrebbe non essere proprio lunedì, ma di certo nei prossimi giorni assisteremo al primo ‘sbarco’ massiccio dei cantieri per la realizzazione del Metrobus. Che, come anticipato nei giorni scorsi, riguardano prima di tutto l’area di San Sisto (gli operai hanno asfaltato le vie limitrofe che diventeranno presto strade principali) che subìra una rivoluzione importante. A costo di quali disagi per automobilisti e residenti si vedrà.

Ma anche in via Settevalli e Sant’Andrea delle Fratte la rivoluzione arriverà a giorni. Proprio la Settevalli e viale San Sisto sono i nodi principali: nel quartiere della Perugina a giorni è previsto il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli sulla corsia discendente compresa fra via dei Tagliapietra e via Mozart; poi la soppressione di due fermate del trasporto pubblico di linea in sempre in viale San Sisto, l’istituzione di due fermate del trasporto pubblico di linea in via Mozart e in via Wagner e il divieto di transito ai pedoni sul marciapiede.

Basta? Niente affatto, l’elenco dei lavori e dei provvedimenti specifici e dettagliati si trova nel sito web del Comune e di Metrobus. Ma qui è il caso di aggiungere che ci sarà un restringimento della carreggiata in via Dottori, sulla traversa di collegamento fra la principale la stessa via e la rotatoria Orietta e Francesco Fornari e di conseguenza restringimento in viale San Sisto, nel tratto compreso fra la rotatoria stessa e lo spartitraffico dell’attraversamento ferroviario.

E poi via Settevalli: fino al 21 novembre istituzione del senso unico di marcia sul tracciato stradale di collegamento fra la stessa strada e via Chiusi (rotatoria Donato Fezzuoglio), secondo tale senso di marcia; e poi direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita dal parcheggio del centro commerciale, all’intersezione con il nuovo tracciato. E ancora (sempre a partire dalla prossima settimana) ci sarà la soppressione di una corsia di marcia alla volta in via Settevalli, nel tratto a senso unico di marcia compreso fra il civico 240 e il 180, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori. Senza contare che sono in allestimento i cantieri di via Pievaiola e via Sicilia e che all’ospedale sono già partiti i lavori di allestimento con le indispensabili limitazioni alla sosta dei veicoli.