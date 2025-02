Metrobus, cantieri a Sant’Andrea delle Fratte

PERUGIA – I cantieri non si fermano, anzi avanzano a ritmo spedito con le inevitabili modifiche e i disagi per la circolazione. Per consentire i lavori del Metrobus, il Comune ha emesso una nuova ordinanza che introduce alcune modifiche alla viabilità in via Penna, nella zona di Sant’Andrea delle Fratte dal civico 93 al civico 115 fino al 30 aprile 2024. In particolare verranno adottati i seguenti provvedimenti, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori: istituzione del senso unico di marcia in via Sandro Penna, nel tratto compreso fra il civico 93 (in prossimità di via Pantaleoni) e il civico 115 (prossimità Strada delle Fratte) secondo questo senso di marcia; obbligo per l’Impresa esecutrice di garantire sempre il transito in sicurezza in ingresso e in uscita da Strada delle Fratte e da tutte le proprietà laterali poste sul lato destro del tratto di via Sandro Penna nel tratto interessato; obbligo di dare la precedenza e obbligo di direzione a destra per tutti i veicoli in uscita da Strada delle Fratte e dagli accessi laterali posti a destra del tratto di Via Sandro Penna; Obbligo di dare la precedenza e obbligo di direzione a sinistra per tutti i veicoli in uscita dagli accessi laterali di Via Sandro Penna posti a sinistra del tratto di cui al punto; Obbligo per l’Impresa esecutrice di apporre idonea segnaletica indicante i provvedimenti e i percorsi alternativi con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio dei lavori in tutte le vie limitrofe al tratto interdetto. Inoltre, l’ordinanza comunale istituisce il limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Sandro Penna, nel tratto interessato dai lavori e nei tratti laterali interessati. Nel frattempo, sempre per il Metrobus, resta interdetto il collegamento verso via Sicilia nella zona di Fontivegge.