Francesco De Gregori all’Auditorium di Foligno

E’ Francesco De Gregori (nella foto) l’ospite straordinario della serata benefica organizzata dal club Inner Wheel Foligno per sostenere il progetto “Il futuro in mano. La buona psicoeducazione per gli studenti”.

Musicista d’eccezione. De Gregori sarà all’Auditorium San Domenico, domenica 25 maggio, alle 21 e porterà in scena i suoi brani più celebri e amati in un set piano e voce. "Siamo davvero molto riconoscenti al maestro - commenta la presidente di Inner Wheel Eleni Giovani – Ancora non ci sembra vero. Avere un artista di tale levatura è un privilegio che non osavamo nemmeno immaginare. Una punta di diamante della musica contemporanea che ci affianca in questo progetto rivolto alle nuove generazioni è davvero qualcosa che noi e la città ricorderemo a lungo".

Un grande avvenimento che sta già facendo molto parlare di sé, i cui proventi, al netto dei costi, saranno devoluti alla realizzazione del piano di sostegno psicologico per i ragazzi delle scuole superiori di Foligno, progetto avviato già lo scorso anno con testimonial Dj Ralf.

Patrocinata dal Comune di Foligno, la serata vedrà sul palco anche l’amatissima Filarmonica di Belfiore in opening act a Francesco De Gregori. Saranno i musicisti della formazione diretta da Marco Pontini ad aprire l’appuntamento con le più belle musiche composte da Ennio Morricone. Per chi vuole partecipare all’evento è in atto la prevendita a Winner Foligno, con informazioni al 331.4043161.