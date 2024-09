"Messe in sicurezza le strade di Umbertide"

UMBERTIDE – "Tratti importanti delle strade provinciali del territorio sono stati messi in sicurezza". Lo afferma il capogruppo della Lega in Consiglio provinciale Giovanni Dominici che rimarca: "Dopo più di due anni, in seguito alle mie segnalazioni e e richieste, la Provincia ha messo mano alla Sr 416 (gestita in convenzione dell’ente provinciale) nel tratto che va dalla frazione di Niccone all’intersezione con la ex Ss 3 bis Tiberina fino a Spedalicchio passando per Molino Vitelli; sulla Sp 142.1 da Umbertide a Preggio passando per Polgeto da Sant’Andrea di Sorbello in direzione Preggio; sulla Sp 143, nel tratto che Pian di Marte si ricongiunge col territorio di Passignano sul Trasimeno. Costo totale dei lavori 421mila euro". "Abbiamo poi ricevuto rassicurazioni - insiste Dominici - che gli interventi di sistemazione delle tre strade saranno completati entro il 2025".

A contestare Dominici è però il Pd di Umbertide, che si dice "stupito": "Dominici – affermano i Dem – si arroga meriti che non ha sulla viabilità avendo votato contro il bilancio della Provincia a guida centro sinistra e contro il piano delle opere pubbliche in cui erano previsti interventi ricadenti nel Comune di Umbertide". Per Dominici si tratta di "una polemica inutile: è grazie solo al mio impegno e alle incessanti segnalazioni agli uffici competenti sono stati ottenuti una serie di importantissimi interventi".