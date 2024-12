Merito, impegno e appartenenza. Consegnate dodici borse di studio

Dodici borse di studio, istituite a nome di personalità che hanno segnato la storia della scuola, di quanti hanno contribuito e contribuiscono in modo significativo allo sviluppo del territorio e di rappresentanti di prestigiose associazioni impegnate nel sociale, sono state consegnate agli studenti che si sono distinti per merito, senso del dovere, di appartenenza e doti valoriali nell’Auditorium dell’Istituto alla presenza del dirigente scolastico Marina Marini, del presidente del Rotary Club di Terni Margherita Cirillo, di Vittorio Pellegrini, Luca Braconi, Antonella Pastorelli Riccetti, Laura Manni, di Elisabetta Roviglioni, del rappresentante dell’Associazione “Amici di Lucia”, Lions Club di Terni e i rappresentanti delle società Fattore Umbro e Cancelloni Food Service.

È il sesto anno delle due borse di studio volute dai genitori di Alessandro Riccetti, il giovane ternano ucciso dalla valanga di neve e detriti che il 18 gennaio 2017 si è abbattuta sull’hotel Rigopiano di Farindola dove lavorava come receptionist: "Un ragazzo serio, di profonda educazione – dicono gli organizzatori –, che si è sempre speso per gli altri, con impegno e maturità".

Questi i nomi dei vincitori delle borse: Consuelo Perlati, Tommaso Caliccia, Alessandro Fioravanti, Gabriele Persiani, Emanuele Argano, Alessandro Passerini, Veronica Fiorelli, Alessandro Stentella, Elisa Branchetti, Flavio Martinelli, Wiktoria Antoszewska, Matilde Ramozzi, Edoardo Serpetti, Niccolò Spizzirri, Sofia Filesi, Abdul Al Kafi, Andrea Amari, Rachele Ricci, Virginia Sofia Fabri, Sofia Pierucci, Sofia Arca, Claudia Fratoni e Davide Giovannelli.

Da menzionare anche i ragazzi diplomatisi con 100/lode e premiati con borse erogate dal Ministero della Pubblica Istruzione: Claudia Fratoni, Andrea Amari, Veronica Fiorelli, Tommaso Caliccia, Davide Giovannelli, Alessandro Passerini, Emanuele Argano, Consuelo Perlati.

Ecco le borse istituite: “Maria Renzetti-Vittorio Pellegrini“ al miglior alunno dell’Indirizzo Tecnico del Cesi per profitto e condotta; “Maria Paolucci“ al miglior alunno dell’Indirizzo Tecnico “Cesi“; “Giuseppe Braconi” al migliore alunno dell’Indirizzo Tecnico “Cesi”; “Marina Braconi” e “Rotary” agli studenti che si sono particolarmente distinti per forte dotazione valoriale attestata dalla partecipazione al progetto di volontariato attivo contro il bullismo“Peer Tutoring”; le borse “Alessandro Riccetti”, dalla fondazione Alessandro Riccetti, ai due migliori studenti dell’Indirizzo Professionale “Casagrande” in Accoglienza Turistica , la borsa “Amici di Lucia” ai due migliori studenti dell’Indirizzo Professionale “Casagrande” corso di Cucina; la borsa “Fattore Umbro” per il voto conseguito all’esame di stato e per la media migliore nell’indirizzo Enogastronomia: Cucina, sala e vendita; la borsa Inner Wheel Club di Terni per l’acquisto di materiale scolastico a favore di uno studente dai buoni risultati nella qualifica professionale di Cucina; la borsa Lions Club di Terni per i due migliori diplomati Casagrande-Cesi.