Il Mercato Scoperto? E’un bluff. Box fantasma e stand chiusi da anni

Perugia, 21 settembre 2023 – Del “Mercato Scoperto“ ai piedi della Rocca Paolina è rimasto il nome, una fila di box inutilizzati e due gazebo centrali che a giorni alterni ospitano l’ortofrutta. La gente continua a chiedersi cosa si aspetti a togliere di mezzo quelle nove baracche di alluminio che stonano con la vocazione di piazza del Circo per farne uno spazio accogliente degno del centro storico.

«Quelle strutture - osserva Massimo Settequattrini - farebbero comodo alle associazioni in occasione di feste, sagre, iniziative sportive. Non si vede perché continuano a tenerle a marcire qui: sono state acquistate con denaro pubblico, niente di male se tornano alla collettività". Settequattrini osserva inoltre che gli ultimi due box erano adibiti a bagni pubblici. Ma spesso sono chiusi. "Visto che a Perugia non c’è più un servizio pubblico di questo genere, eccezione fatta per quello di via Boncambi, non sarebbe logico rimetterli a disposizione dei turisti e dei cittadini che ne hanno bisogno?". Il Mercato Scoperto, che si ricorderà, era nato come soluzione temporanea per ospitare le attività di ortofrutta, macelleria e pescheria in attesa della fine dei lavori al Mercato Coperto, così com’è è davvero una bruttura e non serve a nulla. "L’amministrazione e la Soprintendenza - osserva Gianni Sisti, ortolano di lungo corso e saggezza da vendere - dovranno decidere che farne di questa piazza. Così è uno spreco e un’offesa a chi ci passa e ci vive. Andava bene per una situazione provvisoria. Ora siamo arrivati a sei anni".

«Tenere le strutture in questo stato è pericoloso e indecoroso – osserva Anna Paoletti –: i gradini del gazebo sono rotti e ieri una signora che è venuta a comperare le verdure è inciampata sulle assi sconnesse. Quanto agli altri box sul lato di viale Indipendenza, non ne capisco l’utilità, considerato che sono bruttissimi". Anche il professor Fabrizio Figorilli si lamenta. "Piazza del Circo va riqualificata. L’idea di farci un mercato era ottima, perché faceva rivivere il luogo e gli dava una sua identità. Ma vederla così è triste. Il mio auspicio? Rimuovere i box di alluminio che non servono più a niente, pensare ad un progetto serio e soprattutto, qui mi rivolgo alla Gesenu, via i cumuli di spazzatura".

Silvia Angelici