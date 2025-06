Mercato immobiliare: "Compravendite sicure e trasparenti"

Un confronto concreto tra chi, ogni giorno, lavora per garantire trasparenza, sicurezza e correttezza nel mercato immobiliare. È quello che si è tenuto ieri a Perugia nella sede di Confcommercio durante il convegno promosso da Fimaa Umbria Confcommercio – l’associazione degli agenti immobiliari – dal titolo: “Il rogito con il sorriso. Compravendite sicure e trasparenti: quando il lavoro di squadra garantisce il mercato”. Al centro del dibattito, la proposta – condivisa da agenti immobiliari, notai e geometri – di arrivare alla definizione di un protocollo operativo per la certificazione urbanistica e catastale degli immobili, da allegare alla documentazione prima del rogito. Un passaggio che, finora, si basava unicamente sulla dichiarazione del venditore, e che ora punta a diventare una verifica preventiva e condivisa tra professionisti. È un primo, importante passo verso un sistema più evoluto e responsabile – ha dichiarato Fabio Dominici, presidente di Fimaa Umbria – che non solo tutela chi compra e vende, ma valorizza anche il ruolo di chi opera nel settore con serietà. La nostra proposta è semplice ma rivoluzionaria: fare in modo che gli immobili posti in vendita abbiano già una certificazione tecnica che ne attesti la piena conformità urbanistica e catastale”. La proposta ha incontrato il favore dei rappresentanti delle categorie coinvolte. Saranno invitati a prenderne parte anche Regione Umbria e Anci Umbria, per estendere il protocollo al più ampio raggio possibile di istituzioni e territori. Al convegno ha preso parte anche Andrea Sartore, Presidente del Collegio Notarile della Provincia di Perugia. Ed Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia ha detto: “Vogliamo far capire alle persone e ai professionisti quanto è importante verificare che l’immobile sia urbanisticamente e catastalmente conforme e quindi commercializzabile". Nel 2024 le compravendite di abitazioni sono state 10.024, con 7.382 transazioni nella provincia di Perugia e 2.642 in quella di Terni, segnando un +0,3% rispetto al 2023.