Mercato coperto Perugia: parte l'azionariato popolare di Eurochocolate

Taglio del nastro per l’edizione di Eurochocalate del prossimo anno, con l’obiettivo di 400mila visitatori all’anno. Continua il percorso intrapreso dalla Società Destinazione Cioccolato Srl aggiudicataria della gestione del Mercato Coperto. Nei giorni scorsi è stato infatti consegnato il progetto esecutivo che non ha subìto particolari cambiamenti rispetto a quello iniziale, mantenendo il format originale dedicato a un coinvolgente storytelling immersivo nella storia del cacao e del cioccolato. Nel frattempo, è arrivato il parere favorevole dei vigili del fuoco ed è stato avviato un primo positivo confronto con la Soprintendenza che ha effettuato due sopralluoghi alla presenza dei progettisti della “Città del Cioccolato”. "Nonostante la pausa estiva – spiega Vasco Gargaglia (foto), presidente di Destinazione Cioccolato Srl – siamo riusciti a rispettare questa importante scadenza". Altro importante traguardo è stata la recente asseverazione del Piano Economico e Finanziario della “Città del Cioccolato” anche da parte di Nomisma che, con una relazione di ben 51 pagine, ha ritenuto di approvare le scelte indicate dalla compagine di imprenditori e associazioni di categoria protagoniste della società.

"Nomisma ritiene quindi che la struttura dei costi di Destinazione Cioccolato – aggiunge Gargaglia – in relazione ai ricavi asseverati nella prima fase di analisi restituisca una notevole solidità all’impianto del Piano Economico Finanziario, anche in un ipotetico scenario di stress". "Questo risultato – continua Gargaglia – ci permette di traguardare con rinnovata fiducia le nostre previsioni iniziali, garantendo maggiore robustezza e solidità alla nostra idea imprenditoriale. Siamo inoltre convinti – aggiunge – che questa asseverazione potrà giocare un ruolo importante a favore di quel coinvolgimento ancora più esteso di imprese e singoli cittadini che vorranno unirsi a noi attraverso una proposta di azionariato diffuso già annunciato all’inizio del nostro percorso. Il tutto – conclude il presidente della Srl – finalizzato a portare velocemente a compimento questo importante progetto per la Città di Perugia".