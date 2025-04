Mercatino delle Briciole. Ecco un’altra sede

SPOLETO Il Mercatino delle Briciole torna tra corso Mazzini e piazza Pianciani. La giunta comunale ha dato il via libera allo spostamento del mercatino dell’antiquariato e collezionismo che si tiene ogni seconda domenica del mese. Già da ottobre scorso, a causa dei lavori che interessano gli edifici siti in piazza della Libertà, il mercatino è stato trasferito in viale Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra l’intersezione di via delle Terme e via Benedetto Egio e la rotatoria di ingresso al viale interessando anche l’area dei giardini degli Ippocastano. Dopo cinque edizioni nella nuova sede, alcuni operatori in rappresentanza di un elevato numero di colleghi hanno chiesto un incontro con l’assessore e il dirigente del settore commercio per esporre alcune problematiche legate allo spostamento di sede, lamentando principalmente la scarsa affluenza di visitatori e segnalando che molti operatori hanno manifestato l’intenzione di non partecipare ulteriormente al mercatino spoletino. In seguito ad un sopralluogo è stata verificata la possibilità di istallare tra piazza Pianciani e una parte di corso Mazzini circa 34 postazioni e il Comune quindi ha ritenuto possibile accogliere la richiesta di spostamento.