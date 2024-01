Mensa scolastica a prezzo fisso. Costi bloccati anche nel 2024-2025

Sana alimentazione a prezzi contenuti. È la politica dell’amministrazione comunale, che pone particolare attenzione alla mensa scolastica e dopo l’omaggio di sette pasti per ogni studente mantiene inalterate le tariffe anche per l’anno scolastico 2024-2025. Grazie ad un premio di 31mila euro, concesso a Spoleto dal Ministero per il menù biologico e per il basso impatto ambientale, la Giunta ha deciso di caricare sulla card dei genitori sette pasti gratuiti in arrivo proprio in questi giorni. Intanto però il Comune fa sapere che sono già aperte le iscrizioni per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2024/2025, attivo nelle scuole dell’infanzia e primarie.

Anche quest’anno sono previste tariffe agevolate per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25mila euro. Le tariffe sono rimaste invariate rispetto all’anno in corso ed il pasto per il primo figlio costa4,97 euro; 3,48 per il secondo e 2,98 per il terzo. Il prezzo del pasto varia in base all’Isee: fino a mille euro è prevista l’esenzione tale, mentre per le altre fasce il costo di un pasto per il primo figlio varia da un minimo di 1.56 ad un massimo di 4,22 euro. Per il terzo figlio si va da un minimo di 0,94 a un massimo di 2,53. Il termine ultimo per usufruire del servizio mensa è stato fissato al 20 agosto e l’iscrizione dovrà essere effettuata online, dal genitore che intende portare in detrazione la spesa ai fini fiscali, accedendo alla piattaforma Spazio-Scuola tramite Spid o Cie. Anche la domanda per le detrazioni (sempre entro il 20 agosto) con indicazione del proprio Isee dovrà essere presentata tramite la stessa piattaforma accedendo alla sezione ‘Iscrizioni’. Identica modalità anche per le famiglie con più figli minori iscritti al servizio mensa che frequentano contemporaneamente scuole statali a tempo pieno. Per quanto riguarda i pagamenti si ricorda che l’unica modalità prevista è il sistema pagoPA e che l’eventuale debito dei buoni pasto comporta, nel rispetto del regolamento comunale, la mancata iscrizione al servizio di mensa scolastica (le informazioni utili sono reperibili nel sito del Comune di Spoleto). Per la richiesta di dieta speciale, da inviare a [email protected], occorre compilare il modulo scaricabile dal sito dell’Eete indicando se la richiesta si riferisce a dieta per motivi etico-religiosi o a motivi di salute (allergie, intolleranze, celiachia).