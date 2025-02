“Meno di due”, viaggio nell’amore e nelle relazioni. Emozioni e risate, grande attesa agli Instabili

E’ di certo uno degli spettacoli più attesi della stagione, in arrivo ad Assisi sull’onda del grandissimo successo riscosso in tutta Italia: questo pomeriggio alle 17.30 va in scena al Piccolo Teatro degli Instabili “Meno di due” (nella foto), scritto e diretto da Francesco Lagi con protagonisti Anna Bellato, Francesco Colella e Leonardo Maddalena. Lo spettacolo è prodotto dalla compagnia “Teatrodilina”, gruppo di artisti con esperienze diverse (molti sono volti noti al pubblico del piccolo e grande schermo) che si sono uniti per condividere una pratica e un’idea di teatro: dal suono al video, dall’arte contemporanea alla scrittura, dal cinema alla musica. Alla base del lavoro c’è la volontà di inventare spettacoli restituendo frammenti dei loro percorsi, alla ricerca di una comune identità, che sembra perduta ma non in modo irreparabile. “Meno di due” svela paure, emozioni, manie, delusioni e imbarazzi di un uomo e di una donna che, incontratisi online, provano a piacersi nel reale. Dopo essersi scritti, mandati foto, conosciuti a distanza per alcune settimane, forse mesi, hanno deciso di vedersi per davvero e lo spettacolo racconta l’imbarazzo tra due adulti che tentano maldestri di riconoscersi in un duo ma la fiammella non si accende...

Da ricordare poi che mercoledì 5 dalle 15.30 alle 17.30 si terrà agli Instabili una ’ricerca casting’ per bambine e bambini dai 7 ai 9 anni per un nuovo progetto cinematografico. E sempre mercoledì dalle 20.30 alle 23.30 primo incontro di “Frammenti di un discorso culinario” un nuovissimo e gustoso laboratorio di creazione scenica ideato e condotto da Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani , in cui si mischieranno gli ingredienti della scrittura, della messa in scena e della memoria delle ricette del cuore. Informazioni e prenotazioni ai numeri 333.7853003 e 075. 816623, biglietti in line su liveticket.it.