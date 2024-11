Meningite, paziente in ospedale: "Ha partecipato al party di Halloween. Chi c’era si rivolga al proprio medico"

Un caso di meningite "da Neisseria meningitidis (meningococco) di una persona attualmente ricoverata" viene segnalato dall’Usl Umbria 1 in riferimento a un paziente che ha partecipato ad un party per Halloween, che si è tenuto la sera del 31 ottobre 2024, presso la discoteca Urban Club di Perugia. Non essendo possibile risalire a tutti i partecipanti "che hanno avuto un potenziale contatto stretto con il caso", il Servizio di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 "invita le persone che hanno preso parte all’evento a rivolgersi al proprio medico curante per assumere la profilassi antibiotica specifica". La meningite da meningococco, ricorda l’Usl Umbria 1, è una malattia infettiva "che viene trasmessa attraverso il contatto aereo stretto da persona a persona ed è un germe molto labile al di fuori dell’organismo umano e non è necessaria alcuna sanificazione ambientale. Il periodo di incubazione è di 2-10 giorni ma la contagiosità è limitata ai 7 giorni precedenti l’insorgenza dei primi sintomi". Nel caso specifico l’inizio dei sintomi risale a martedì 5 novembre e, pertanto, il periodo di contagiosità va dal 29 ottobre al 5 novembre. La serata sotto la lente è quella di Halloween, ovvero il 31 ottobre. Gli stessi titolari della discoteca, sottolineando che la persona affetta da meningite è in buone condizioni e in via di guarigione, ribadendo la sollecitazione dell’uso, "invitiamo chi ha partecipato alla serata di Halloween a rivolgersi al proprio medico curante per la profilassi antibiotica specifica. Ci siamo mossi prontamente appena saputa la notizia". E spiegano che "il locale non è interessato ad alcuna sanificazione ambientale come espresso dalla nota (dell’Azienda sanitaria, ndr). L’Urban sarà aperto domani (oggi, ndr) e sabato come di consueto".