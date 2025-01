Memorial ’Vaccai’ per Marcello

S. MARIA DEGLI ANGELI - Allo stadio Giuseppe Migaghelli si è svolto l’8°Memorial Marcello Vaccai con la partecipazione di tre squadre: A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra, gli Amici di Marcello e l’Amatori Perugia. Un’occasione per ricordare la gran bella persona che era Marcello Vaccai" sottolineano gli organizzatori della società Bastia Ultimi Calci.

Portiere nell’Angelana, poi al Sansepolcro, Civitanovese, Subasio e altre squadre Marcello Vaccai è stato apprezzato come calciatore, ma anche come uomo, a cominciare dal suo ambito lavorativo quale dipendente del Comune di Assisi del settore sport. Sino alla prematura scomparsa, per un incidente sull’Abetone, il 14 luglio 2015.

Il torneo è stato preceduto dalla visita alla tomba di Marcello al cimitero vecchio di Santa Maria degli Angeli. Sul piano sportivo si è imposta la formazione organizzatrice, il Bastia Ultimi Calci che ha totalizzato due vittorie: la prima per 3-1 (gol di Giancarlo Betti, Marco Pompili, Fabio Busti) contro gli "Amici di Marcello", la seconda per 2-0 (gol di Marco Eugeni e Mirco Maramigi) sugli "Amatori Perugia".

Secondi gli "Amatori Perugia" che hanno battuto ai rigori gli "Amici di Marcello", terzi classificati. Alla premiazione hanno partecipato i familiari di Marcello Vaccai, i figli Martina e Massimo, e la sorella Viviana. Luigino Ciotti, presidente-giocatore del Bastia Ultimi Calci ha ricordato la figura di Marcello e alle cui parole si sono aggiunte quelle del figlio Massimo e del vice sindaco di Assisi, Valter Stoppini, che ha portato i saluti della città.