Mega-vincita a Città di Castello. Centra il 5 al SuperEnalotto e porta a casa 123mila euro

La fortuna bussa ancora in Umbria. E fa tappa a Città di Castello dove è stata messa a segno una mega vincita di oltre 123mila euro grazie a un “5“ centrato al SuperEnalotto nell’estrazione di venerdì 7 giugno: un fortunato giocatore ha infatti centrato 1 punto 5 da 123.656,93 euro.

La giocata vincente è stata realizzata al punto di vendita Sisal Tabacchi Palazzetti in via Bracco dove adesso ovviamente l’entusiasmo e la felicità sono alle stelle. Il vincitore è infatti un cliente abituale dell’attività commerciale dove la Dea bendata è evidentemente di casa visto che già nel 2019 sono stati vinti 77.347 euro.

E’ stato proprio il vincitore ad avvisare la Tabaccheria del colpo grosso, dopo aver capito l’entità della somma conquistata. E’ tornato nel punto vendita e ha informato i titolari con momenti di grande euforia in attesa della festa vera e propria che verrà organizzata quanto la vincita sarà riscossa.

La combinazione vincente è stata: 39 – 51 – 52 – 58 – 72 – 84 -Jolly 11 – SuperStar 37. Nel concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 7 sono state assegnate ben 217.476 vincite mentre rimane ancora nascosto il “6” con il Jackpot che arriva a 33,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera.

Tra le super vincite messe a segno di recente in Umbria si possono ricordare, a febbraio, i 100mila euro che un Gratta e Vinci ha regalato a un fortunato vincitore nella tabaccheria di Montebello, già balzata in passato, più volte, alla ribalta delle cronache per vincite del genere. Sempre a febbraio a Foligno un ’ ‘Tutto x tutto’ da cinque euro era valso 50mila euro a un fortunato giocatore in una Tabaccheria a Vescia e marzo, nel concorso 10eLotto, sono stati vinti 50mila euro in seguito a un "9 Oro"