Offrire una formazione qualificata alle giovani generazioni e rispondere alle esigenze professionali delle imprese che operano in ambito meccatronico e nel distretto grafico-cartotecnico dell’Alta Valle del Tevere. È l’obiettivo del nuovo percorso formativo di ITS Umbria Academy “Tecnico superiore in meccatronica e cartotecnica”. Il percorso biennale e gratuito di specializzazione post diploma con indirizzo Meccatronico a curvatura cartotecnica avrà sede a Città di Castello e intende fornire ai giovani competenze combinate, che permettano di formare figure specializzate sui contenuti fondamentali della meccatronica, ma con competenze tecnologiche specifiche nel settore cartotecnico con l’obiettivo di creare lavori innovativi, funzionali ed efficaci anche dal punto di vista dell’estetica del prodotto. In particolare, il nuovo corso di studio intende fornire le competenze proprie dell’ambito meccatronico – dalla progettazione con software 3D all’utilizzo di sistemi di automazione e robotica industriale – approfondendo le conoscenze pratico-operative sulla progettazione grafica per il settore della cartotecnica, oltre alle conoscenze dei materiali, dei processi di produzione e delle tecniche di stampa specifiche per il packaging. Giovedì 11 aprile alla Biblioteca comunale Carducci di Città di Castello è in programma l’open day di Its Umbria Academy, aperto alle famiglie e agli studenti, in cui saranno illustrati tutti i percorsi con particolare riferimento a quello Meccatronico-Cartotecnico.

ITS Umbria Academy è un’accademia politecnica biennale in scienze e tecnologie applicate, in cui si alterna l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda. È promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende della regione.