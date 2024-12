Maxi-donazione all’ospedale. La generosità del Camper Club

Il Camper Club Gubbio, che da quasi 24 anni opera nel territorio eugubino fornendo un significativo apporto al turismo itinerante, si mobilita per potenziare e sostenere la struttura sanitaria pubblica. Il sodalizio nato nel 2001 ha infatti scelto di donare una somma in denaro, l’avanzo del proprio bilancio annuale, all’Azienda Sanitaria Locale: si tratta di ben 10.943,89, somma con la quale la direzione sanitaria della Usl1 ha deciso di promuovere l’acquisto di un’attrezzatura da destinare alla sala operatoria-urologica dell’ospedale comprensoriale di Branca. "Una donazione molto importante – spiega il direttore sanitario Teresa Tedesco – che ci ha permesso di acquistare uno strumento che si adatta all’attrezzatura già in nostro possesso e migliora la chirurgia urologica, un reparto che qui a Branca è di eccellenza". Nel dettaglio, è stato comprato un resettoscopio, che "permette di trattare in maniera meno invasiva l’ipertrofia prostatica benigna, una malattia molto diffusa nel sesso maschile", precisa il direttore di Urologia Alessandro Posti. Una storia che parte dalla scorsa estate, quando il consiglio direttivo del Camper Club sceglie questo tipo di donazione: "Ringrazio l’associazione, perché è stata una decisione presa all’unanimità, che conferma il nostro impegno nel sociale", aggiunge il presidente Raffaello Di Benedetto. "Già nel 2009 avevamo fatto una donazione al comune di Acciano dopo il sisma dell’Aquila", ha concluso. L’associazione è un’associazione di promozione sociale, non ha scopo di lucro e pertanto ogni incasso viene utilizzato anche per attività sociali.

Federico Minelli