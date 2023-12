Maurizio Mastrini, Concerto di Natale a San Pietro . Musica di solidarietà per il “Comitato Chianelli“

Da New Yew a Perugia nel segno della bellezza, della musica, della solidarietà. E’ un appuntamento decisamente speciale quello che Maurizio Mastrini (nella foto), pianista e compositore perugino sempre più apprezzato e celebrato a livello internazionale, offre alla sua città: il Concerto di beneficenza di Natale “Solidarietà la chiave del successo” che si tiene domani alle 19 nella Basilica di San Pietro, organizzato dal Lions Club Perugia Host con il ricavato che verrà interamente devoluto al “Comitato per la vita Daniele Chianelli”.

Il concerto è l’evento conclusivo di “Baci Maurizio Mastrini International Tour 2023”, una tournée trionfale che ha attraversato mezzo mondo con quasi 80 date e che adesso chiude la prima parte a Perugia per espressa volontà dell’artista, desideroso di condividere la gioia di questo straordinario successo nella sua amata Perugia. Mastrini è reduce da due grandi successi che hanno consacrato il suo talento, prima alla Carnegie Hall di New York, uno dei luoghi più ambiti al mondo dove si è esibito con la New York Chamber Players Orchestra, e poi nel concerto ad Hanoi per la commemorazione della cooperazione tra Italia e Vietnam. E anche domani presenterà al pubblico di casa il suo ultimo progetto “Baci” e aprirà il concerto con l’omonimo brano scritto per il centenario del celebre cioccolatino perugino per il quale ha tradotto in note musicali le quattro lettere della parola, in linea con la sua vocazione alle sfide e alla sperimentazione. Il Lion Club Perugia Host ringrazia la Fondazione per l’Istruzione Agraria di Perugia per aver dato l’autorizzazione a svolgere il Concerto di Natale nella Basilica di San Pietro e invita tutti a partecipare. I biglietti si possono prenotare al numero 335.6190810.

Sofia Coletti