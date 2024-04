Si scontra con un’auto e muore: aveva 34 anni. Ancora una tragedia della strada

Panicale (Perugia), 22 aprile 2024 – È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente in cui ieri pomeriggio lungo la strada Pievaiola ha perso la vita Mattia Trinari, 34 anni, perugino che viaggiava a bordo della sua moto da Perugia diretto verso Città della Pieve.

Lo schianto è avvenuto lungo la variante di Tavernelle, e precisamente all’altezza di una leggera semicurva che si affronta poco prima di arrivare alla rotatoria verso Piegaro e che è praticamente l’unica alterazione ad un lunghissimo rettilineo.

In questo punto la moto di Mattia e l’auto, condotta da una donna 50enne del posto, che procedeva nella direzione opposta, quindi verso Perugia, si sono scontrate frontalmente senza lasciare scampo al giovane motociclista.

La moto è scivolata sull’asfalto e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, i medici del 118 arrivati sul posto hanno tentato la rianimazione senza successo, così come purtroppo vano si è rivelato anche l’arrivo dell’elisoccorso che avrebbe trasportato il ragazzo in ospedale in pochi minuti.

Nessun sorpasso azzardato, come avrebbero già escluso gli inquirenti, ma una dinamica da approfondire e sui cui viene mantenuto il riserbo necessario in fase di accertamenti, adesso al vaglio dei carabinieri della compagnia di Città della Pieve immediatamente arrivati insieme ai colleghi della stazione di Tavernelle.

Sul posto sono arrivati anche i congiunti del ragazzo, avvisati dall’amico che viaggiava con lui su un’altra moto e che potrebbe avere visto la scena dell’incidente dallo specchietto retrovisore, mentre precedeva l’amico lungo la stessa strada.

Così sarebbe tornato indietro per soccorrere Mattia caduto a terra. Nella giornata di oggi verranno svolti gli accertamenti autoptici già disposti dal magistrato di turno, mentre quelli di rito sulla conducente del veicolo avrebbero dato esito negativo.

Il 34enne perugino, laureato all’Istituto di Design e esperto di disegno industriale aveva oltre a quella motociclismo anche la grande passione della fotografia. Un ragazzo sensibile amante della natura e delle gite in moto con gli amici è la quattordicesima vittima sulle strade umbre dall’inizio dell’anno.

Appena poche ore prima, lungo via Settevalli a Perugia ha perso la vita Alex Sirbu di 24 anni sbalzato via dalla moto su cui viaggiava con l’amico 30enne rimasto ferito. Una lunga scia di sangue sulle strade regionali e un bollettino che conta giovani e giovanissime vittime di una guerra senza fine.