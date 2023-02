Mattia Pasquetti tricolore Trionfo nel getto del peso

"La gara è andata molto bene, anche se avrei potuto fare meglio a livello di misura dato che il mio personale con i 5 chili è di 16.50 metri. Il risultato comunque è arrivato, questo è l’aspetto più importante, considerando anche che ho avuto una brutta influenza fino a pochi giorni prima della gara…": sono le parole di Mattia Pasquetti, classe 2006, di Città di Castello in forza all’Atletica Libertas, salito sul gradino più alto del podio del Campionato Italiano categoria Allievi nel getto del peso. "Per tutta la gara sono riuscito a stare in testa alla classifica, al quinto lancio sono stato superato dal secondo, ma due lanci dopo sono riuscito a superarlo nuovamente. A parte il risultato ottenuto (sono campione italiano ed è bellissimo!) devo dire che quest’anno ho avuto una stagione indoor molto travagliata, fra l’infortunio al ginocchio, il Covid e l’influenza: spero presto di poter superare il mio personale, sempre tenendo duro e allenandomi tanto", racconta ancora Pasquetti. Per l’umbro è la prima maglia tricolore, era stato secondo tra i cadetti due anni fa e terzo nella rassegna Under 18 all’aperto della scorsa stagione. Un fine settimana da incorniciare per l’Atletica Libertas di Città di Castello, ai campionati Italiani Allievi Indoor che si sono svolti sabato e domenica ad Ancona. A rappresentare la società tifernate anche Augusto Cecchetti, sempre classe 2006, entrambi specialisti nel getto del peso (ottima prova anche per quest’ultimo che, con la misura di 14.32 m, si è assicurato un buon quinto posto). Fra i prossimi impegni di Pasquetti ad aprile il raduno con la Nazionale Italiana a Tirrenia mentre a giugno i Campionati Italiani a Caorle dove "puntiamo a riconfermarci". Soddisfatto il presidente dell’Atletica Libertas Ugo Tanzi.