Matthias Martelli presenta “Eretici“ in sei teatri umbri

Una bella tournée in sei teatri umbri per Matthias Martelli che da stasera al primo dicembre porta in scena il suo nuovo e atteso, spettacolo prodotto dal Tsu, “Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi“: nel quale racconta e intreccia le vite di spiriti ribelli, scienziati, filosofi, artisti, pittori, giornalisti, liberi pensatori, che hanno scelto di essere dissidenti oltrepassando il tempo, Da Giordano Bruno a Galileo, da Caravaggio a Pasolini, passando per streghe, papesse, rivoluzionari. Martelli darà il via a tre stagioni del Teatro Stabile dell’Umbria: stasera alle 21 sarà al Comunale Ronconi di Gubbio, domani alle alle 20.45 al Teatro Nuovo Menotti di Spoleto e martedì alle 21 aprirà la stagione di Foligno al Politeama Clarici. Da mercoledì 20 a domenica 24 porterà lo spettacolo al Morlacchi di Perugia, poi sarà al Secci di Terni da martedì 26 a venerdì 29 novembre alle 20.45, per concludere sabato 30 novembre alle 20.45 e domenica primo dicembre alle 17 agli Illuminati di Città di Castello. I biglietti si possono prenotare al Botteghino Tsu, allo 075.57542222, i feriali dalle 17 alle 20