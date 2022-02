Il presidente Mattarella a Norcia: "Necessario tornare alla normalità"

Norcia, 25 febbraio 2022 - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Norcia, città colpita dal terremoto nel 2016. Prima tappa della sua visita alla città di San Benedetto, l'area delle casette Sae di via XX Settembre. Il capo dello Stato è atterrato in elicottero vicino all'area delle casette ed è stato accolto dal commissario straordinario per il sisma Giovanni Legnini, dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e dal sindaco Nicola Alemanno.

"Bisogna tornare rapidamente alla normalità. Questo territorio è stato profondamente ferito in un'area vastissima. Il lavoro di ricostruzione è di grande impegno, ottenendo risultati importanti ma con la consapevolezza che c'è tanto ancora da fare. A questo poi si è aggiunta la gravità della pandemia, queste zone hanno sofferto più di altre", ha detto Mattarella durante la sua terza visita nella città colpita dal terremoto. Poco prima il presidente ha visitato il quartiere Sae incontrando alcuni dei residenti delle casette prefabbricate, 21 famiglie in totale. Parlando con la signora Carla che vive lì e che gli chiedeva di voler tornare a casa sua, il presidente le ha replicato: "Ha ragione, la casa è importante".

Mattarella ha assistito poi lla cerimonia di accensione della fiaccola Benedettina, la fiaccola benedetta mercoledì da papa Francesco, "pro pace et Europa una". Il presidente della Repubblica, durante la sua visita a Norcia, ha visitato il corso centrale, il palazzo del comune e la basilica di San Benedetto, poi ha assistito alla cerimonia durante la quale è stata accesa la Fiaccola Benedettina dai sindaci di Cassino, Norcia e Subiaco.

"Inaccettabile distruggere 70 anni di pace"

"Sull'Europa si abbatte una nuova tragedia che mette in pericolo pace e libertà. Inaccettabile distruggere 70 anni di pace. Gli italiani devono essere e lo saranno certamente intransigenti, determinati uniti", ha detto il presidente della Repubblica nel suo discorso in riferimento alla guerra innescata dalla Russia che sta devastando l'Ucraina.

"Non possiamo accettare che la follia della guerra distrugga quello che i popoli dell'Europa hanno costruito - ha aggiunto Mattarella - Non ci si è limitati a risollevarsi dalle guerre fratricide del passato ma è stato fatto un grande sforzo per realizzare un mondo di reciproco rispetto e collaborazione. Un mondo che non intende veder calpestati i principi della convivenza".