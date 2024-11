’Materiale e immaginario’: così Colacem chiama i licei artistici

GUBBIO – Colacem si apre ai giovani studenti delle classi quarta e quinta dei licei artistici di Deruta, Foligno, Gubbio, Perugia, Spoleto, con un progetto che è anche un’opportunità: far incontrare le idee dei giovani futuri architetti, ingegneri, artisti e designer con il mondo del cemento. Uno scambio che apre nuove occasioni di creatività. Questo è il progetto "Materiale & immaginario", che sprona gli studenti a esplorare diverse interpretazioni creative del cemento. "Gli studenti sono il futuro, il mondo del lavoro e quello della scuola si sovrappongono sempre di più; la materia e la sua trasformazione ci mettono in comunicazione. Ci aspettiamo di sorprendere e di sorprenderci", ha commentato Fabrizio Pedetta, direttore generale Colacem. Il progetto si rinnoverà di anno in anno: per il 2024-2025 il percorso si concluderà ad aprile del prossimo anno, quando verranno prima presentate e poi esposte le opere realizzate dai giovani artisti. Il tutto solo dopo una visita, prima dei docenti poi degli studenti, allo stabilimento Colacem di Ghigiano.