Orvieto, muore noto commerciante. Massimo Burla aveva 66 anni

Orvieto (Terni), 15 maggio 2025 – Orvieto piange il commerciante Massimo Burla, 66 anni, titolare del negozio Evisia, morto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso a causa di un malore che ha provocato l’arresto cardiaco.

La famiglia chiede chiarezza sui soccorsi e ha affidato a un legale il compito di valutare eventuali azioni legali finalizzate ad accertare cosa sia accaduto nel corso dell'intervento effettuato dai soccorsi, giunti prima in ambulanza e poi in elicottero.

Il tragico episodio si è verificato all'interno del negozio in corso Cavour dove si trovava Burla nel momento in cui ha accusato il grave malore. Tra i primi a intervenire per cercare di soccorrerlo c'è stato un commerciante che ha la propria attività a pochi metri dal negozio. Sembra che il battito cardiaco fosse molto flebile, ma presente. E' successivamente intervenuta una dottoressa dell’ospedale fuori servizio che si trovava casualmente in zona, la quale ha immediatamente tentato la manovra di massaggio cardiaco, in attesa dell’ambulanza che sarebbe giunta sul posto senza medico a bordo. Proprio questo particolare è adesso al vaglio dell'avvocato della famiglia.

Subito dopo la tragedia infatti, i familiari di Burla si sono recati in ospedale dove avrebbero ricevuto notizie in merito al fatto che l'ambulanza era uscita in codice rosso e che avrebbe dovuto essere presente a bordo un medico. Il successivo intervento dell'eliambulanza, a distanza di un'ora e mezza dopo la chiamata dei soccorsi che ha fatto calare un medico in largo Mazzini, a poche centinaia di metri dal negozio, non è purtroppo bastato a salvare la vita al commerciante.

Cla.Lat.