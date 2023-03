Martina Medori morta a 23 anni, comunità sconvolta per il tragico incidente

Un'ambulanza e, nel riquadro, la giovane Martina

Terni, 26 marzo 2023 – Comunità sconvolta per la morte di Martina Medori, ventitreenne operatrice socio-sanitaria dell’ospedale Santa Maria rimasta uccisa nello schianto frontale avvenuto venerdì sera lungo la strada statale Terni-Rieti, fra la galleria Tescino e lo svincolo per la Valnerina. Un camion, un sorpasso e un’auto che sopraggiungeva sarebbero i terribili elementi di una tragedia che ripropone per l’ennesima volta e nel peggiore dei modi la pericolosità delle arterie a maggiore percorrenza del comprensorio e i rischi che vi sono nascosti. Questa volta ad essere bagnata di sangue è stata la Terni-Rieti, in una dinamica che è ancora al vaglio delle forze dell’ordine e che sarà al centro dell’inchiesta della magistratura inevitavilmente aperta sulla sciagura. Migliorano intanto le condizioni dell’altro, anziano automobilista coinvolto nello schianto, dagli estiti purtroppo fatali per Martina. Quello della sicurezza stradale rimane tema decisamente preoccupante e sempre poco dibattuto: i cantieri e i restringimenti di corsia, i doppi sensi in unica carreggiata e le deviazioni continue che funestano la superstrada E45 e il raccordo autostradale Terni-Orte rappresentano disagi e pericoli quotidiani da affrontare in un contesto in cui la mole di traffico pesante e leggero, con la bella stagione ormai alle porte, aumenterà in maniera significativa.

Grande il dolore a Terni per la perdita di Martina. "La nostra comunità è stata scossa da un tragico evento, la scomparsa di una giovane ragazza, Martina, vittima di un incidente stradale. Sono vicino al dolore della famiglia e porgo le mie più sentite condoglianze", scrive in un post il sindaco Leonardo Latini.

“A nome mio e del Consiglio comunale di Terni - sottolinea Francesco Ferranti, presidente dell’assemblea municipale, esprimo le condoglianze e l‘ affettuosa vicinanza alla famiglia di Martina , la giovane ragazza poco più che ventenne , vittima ieri di un incidente stradale sulla Terni-Rieti"