Marta muore a 19 anni. Il cordoglio della comunità

SAN GEMINI La comunità provinciale piange Marta Giovannini, 19 anni, uccisa sabato da una malattia. "La nostra comunità perde una cara figlia – così il Comune di San Gemini – La scomparsa di Marta ci lascia sgomenti e con un grande senso di vuoto. E’ un dolore che coinvolge tutti. Siamo stati vicini alla sua famiglia fin dal giorno in cui abbiamo appreso la notizia della malattia. Oggi soffiamo profondamente per un epilogo così triste. Il sindaco, l’amministrazione e il Consiglio comunale con cordoglio esprimono l più sentite condoglianze e grande vicinanza alla famiglia di Marta".

Marta era anche una nuotatrice. Così la ricorda il Circolo Lavoratori Terni: "Con profondo dolore e commozione, tutto il Clt si stringe alla famiglia e agli amici di Marta, giovane atleta del nuoto che ci ha lasciato troppo presto. La sua determinazione e la sua passione per lo sport rimarranno per sempre nei nostri cuori. Marta è stata non solo un’atleta ma anche una persona speciale che ha ispirato tutti noi con la sua energia e la sua voglia di vivere".

Cordoglio anche dalla Usl2, che si stringe in particolare alla mamma.