Marta Boriosi alla guida del ’Plinio il Giovane’

Marta Boriosi è la nuova dirigente del Liceo Plinio il Giovane di Città di Castello mentre a San Giustino Elio Boriosi passa all’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci. L’ufficio scolastico regionale ha confermato le domande di trasferimento pervenute da 20 dirigenti umbri per il prossimo anno didattico 2024 2025 e per il comprensorio dell’Altotevere ci sono due novità. Marta Boriosi, finora dirigente dell’istituto professionale Patrizi Baldelli Cavallotti assume la guida del Liceo Plinio il Giovane di Città di Castello con incarico effettivo. Dopo anni di incertezze con diversi dirigenti che si sono alternati, ora con questa nomina torna la stabilità per il liceo, la cui sede è attualmente oggetto di un importante cantiere.

Dal 2021 al Liceo si sono susseguiti tre dirigenti: nel 2021-22 il professor Angelo Stumpo di Tropea; nel 2022-23 il professor Francesco Trovato dalla Sicilia, poi dal 3 aprile reggenza della professoressa Valeria Vaccari mentre l’anno appena trascorso in reggenza il professor Massimo Fioroni, titolare a Spoleto presso Istituto Comprensivo Spoleto 1. Ora la dirigenza torna a Città di Castello con la professoressa Marta Boriosi. Cambio anche a San Giustino dove il dirigente Elio Boriosi -finora alla guida della "Turrini Bufalini" -passa con incarico effettivo alla dirigenza dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci. Come ogni estate è pronto dunque l’elenco delle nomine conferite ai dirigenti scolastici in ambito regionale che sono state formalizzate in questi giorni con apposito decreto dell’Ufficio scolastico dopo aver esaminato le domande arrivate dai dirigenti già in servizio in Umbria.