Marsciano Book Festival tra libri d’autore e incontri

Entra nel vivo Marsciano Book Festival che oggi e domani propone in vari luoghi del centro storico incontri, presentazioni di libri, dibattiti con alcuni dei più importanti autori italiani contemporanei sul tema “Il valore del racconto”. Oggi si apre alle 10.30 con un matinée letteraria, con Pier Luigi Bianchi, Diletta Cappannini, Mario Coletti e molti altri, che dialogheranno con il pubblico su temi di grande attualità. Alle 15.15 via alle presentazione con “Ruggine al sole“ di David Laurenzi, quindi “Gli invisibili di San Zeno“ di Alessandro Maurizi alle 16, “Come inchiostro nell’acqua“ di Sara Allegrini alle 17 e un’ora dopo “Storia senza eroi“ di Piero Marrazzo. In programma anche la cerimonia di premiazione del Premio “Il Mattone Rosso“ per la sezione Raccolta di Racconti Inedita.

Domani il festival si apre alle 15.15 con il libro “Eden ’80. Da Blade Runner a Stranger Things“ di Francesco Forlin, in un viaggio negli anni Ottanta, fra filosofia, cinema e letteratura. Alle 16.15 sarà la volta del libro “L’arte di scrivere male (per poi scrivere meglio)“ di Francesco Trento, alle 17 di “Il prigioniero americano“ di Giovanni Dozzini, quindi alle 17.45 di “All’universo non piace“ di Gaime Maccioni fino al “Caso Meredith Kercher. Una vicenda giudiziaria tra due“ di Giuliano Mignini che verrà presentato alle 18.30, modera di Alvaro Fiorucci. La giornata si chiuderà con la cerimonia di premiazione del Premio Il Mattone Rosso, per sezione Racconti. Un appuntamento per tutti gli amanti della lettura e della scrittura.