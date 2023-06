Mario Ciani eletto Presidente della Veralli-Cortesi di Todi, il bilancio al 31 dicembre 2022

TODI – Seduta di insediamento per il nuovo Consiglio di amministrazione della Veralli-Cortesi che ha eletto Mario Ciani presidente e Claudia Orsini vicepresidente. Nel subentrare in carica il Cda, del quale fanno parte Cristina Cruciani, Luca Seccaroni e Letizia Epifani, ha preso visione anche della relazione del mandato precedente. Al 31 dicembre 2022, la residenza sanitaria protetta vedeva occupati 66 posti letto, di cui 55 in convenzione con l’Azienda sanitaria: di questi 36 risultavano provenire da Todi e i restanti dagli altri comuni del comprensorio che contribuiscono, seppur in misura modesta, all’integrazione sociale delle rette. Il bilancio dell’ultimo esercizio è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di 246 mila euro.

Importante per gli equilibri economico-finanziari dell’ente è stata la ristrutturazione dei mutui contratti in passato per l’adeguamento e ampliamento dell’ex casa di riposo, avvenuta nel 2022 tramite Banca Etica con un risparmio sulle rate per oltre 51 mila euro all’anno. Particolare attenzione è stata riservata alla gestione delle risorse patrimoniali, con i terreni coltivati che rappresentano il 54% delle superfici e sono gli unici a garantire dei proventi significativi, a differenza di quelli dai terreni boschivi (44%) e dagli immobili, penalizzati dalla tassazione e dai costi per la loro manutenzione. In questo contesto, la Veralli-Cortesi ha comunque promosso la riqualificazione dell’area verde circostante la struttura, con la previsione di un ampliamento tramite il recupero e riutilizzo di tre locali dell’edificio retrostante la chiesa dell’ex convento di Cappuccini. "L’invito ai nuovi amministratori – afferma il sindaco Ruggiano (nella foto) - è a puntare sul miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti dalla residenza sanitaria protetta, mettendo in atto politiche volte a garantire l’efficienza e l’efficacia delle attività assistenziali dello storico ente". S.F.