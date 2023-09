"Il maresciallo mi ha schiaffeggiato". Denuncia presentata alla polizia

Orvieto (Terni), 19 settembre 2023 – Schiaffeggiato da un maresciallo dei carabinieri. Questo l’episodio denunciato al commissariato di Orvieto da un trentaduenne di Castiglione in Teverina, M.A. le sue iniziali, che avrebbe avuto questa brutta esperienza a metà agosto nel paese in provincia di Viterbo. Le immagini dell’episodio sono state immortalate in una telecamera di vigilanza e allegate al fascicolo della denuncia.

"Alle 10.05 del 14 agosto- ha riferito ai poliziotti il ragazzo-mi trovavo nella mia abitazione del comune di Castiglione in Teverina mentre ascoltavo musica da solo". Secondo il racconto dell’uomo, che viene assistito dall’avvocato Franco Taurchini, la sua vicina di casa settantenne avrebbe avuto da ridire sul volume e "io senza mezzi termini ho chiuso al dialogo perchè non ci sono buoni rapporti di vicinato", ha precisato M.A, che presume sia stata lei ad avvertire i militari. "Poco dopo e’ intervenuta una pattuglia dei carabinieri che mi ha intimato di aprire", ha detto ancora il trentenne alla polizia, "non ho preso bene l’intervento dei militari e pertanto, dopo aver spento la musica, ho chiesto se poteva intervenire il comandante di stazione C.F. Lo conoscevo bene e ci sono in buoni rapporti".

Arrivato di fronte alla sua abitazione, il maresciallo lo avrebbe colpito con uno schiaffo al volto. M.A., nella sua denuncia, ha poi precisato quanto segue: "Faccio presente che presso la mia abitazione e’ installata una telecamera che riprende l’ingresso del mio appartamento tramite sensore di movimento e che ho informato la pattuglia dei carabinieri intervenuta che era presente tale dispositivo".

L’avvocato Taurchini , in un’integrazione di denuncia presso la procura viterbese, ha chiesto un divieto di avvicinamento. Nella stessa M.A. racconta di vivere in uno stato d’ansia e paura. Sull’episodio hanno preso posizione anche i giovani democratici di Viterbo, secondo cui:"Le forze dell’ordine giocano un ruolo fondamentale nella salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico e svolgono ogni giorno un lavoro difficile e complesso. Tuttavia, è essenziale che la loro condotta sia sempre improntata al rispetto delle leggi e dei diritti dei cittadini. Chiediamo che venga fatta chiarezza sulla vicenda il più rapidamente possibile e che eventuali responsabilità vengano accertate. È essenziale per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni che ogni comportamento scorretto venga sanzionato in modo appropriato".