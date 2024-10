Marco Testa nuovo responsabile di Cardiologia

Orvieto, 13 ottobre 2024 – E’ Marco Testa il nuovo reseponsabile del servizio di struttura complessa di cardiologia e Utic dell’ospedale. Testa, attualmente in servizio come dirigente medico all’azienda ospedaliera-universitaria Sant’Andrea di Roma, ha iniziato la sua carriera nell’ospedale Casa del sollievo di San Pio nel ’93. Il primo incarico da dirigente medico è arrivato nel ’99 alla cardiologia dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Il professionista ha un lungo curriculum che comprende anche molte docenze universitarie ed è presidente della Società italiana di medicina narrativa. Con questo nuovo incarico della durata quinquennale si stabilizza il reparto di cardiologia che non è privo di problemi a partire dall’Utic ancora da rendere effettivamente operativa, presente solo sulla carta. In questi anni Andrea Mazza ha guidato il reparto con numeri e prestazioni sempre maggiori seppure tra difficoltà e senza un laboratorio di emodinamica, progetto approvato all’unanimità in consiglio regionale. Lo stesso Testa ha una grande esperienza proprio in emodinamica.