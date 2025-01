Marciapiedi ko Ad Elce non si cammina . La buona notizia: a breve partono i lavori

Il viaggio de La Nazione tra i marciapiedi e le strade dissestate della città prosegue oggi ad Elce. Nella foto qui a lato una mamma mostra un pezzo di ramo secco caduto sul marciapiede che tra le altre cose è impraticabile visti gli avvallamenti e le buche che lo accompagnano per quasi tutto il percorso. Il bello è che siamo nei pressi di una scuola, la Enzo Valentini (all’esterno sul piazzale e sul giardino c’è ancora un cantiere in alto mare), dove cinque giorni la settimana transitano decine e decine di persone tra alunni, genitori e insegnanti.

A che punto siamo con la manutenzione dei percorsi pedonali si chiedono i cittadini? Possibile che a Perugia sia vietato camminare? Riandando a scartabellare il Piano strade votato a fine anno dalla Giunta risulta che vale complessivamente quasi tre milioni di euro l’investimento stanziato dal Comune. Tra gli interventi previsti, c’è anche la messa in sicurezza di via Innamorati e via Annibale Vecchi (il quartiere dove c’è la scuola), oltre a strada dei Lambrelli, viale Centova, rotatoria Danti, rotatoria Fellini, viale Berlinguer, rotatoria Berardi, via Dottori, via dello Sperandio e via di Monteripido, sempre nei pressi di Elce.

La buona notizia: i cantieri partiranno nel 2025. Buona parte delle risorse (circa 1,2 milioni) saranno spese per rifare i circa cinque chilometri di asfalto tra viale Centova, le rotatorie Dante, Berardi e Fellini, viale Berlinguer e via Dottori. Per strada dei Lambrelli sono previsti circa 430 mila euro per 2,5 km, altri 89 mila per il marciapiede di via Innamorati, 198 mila per via Annibale Vecchi.

Silvia Angelici