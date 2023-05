Marciapiedi a ostacoli "Vietato camminare Occhio a quei dissesti"

La foto inviata da un lettore parla da sola. Al cronista non resta che pubblicarla e aggiungere il commento del cittadino a corredo dell’immagine: "Siamo in un quartiere universitario e ad alta densità abitativa. Questo è il marciapiedi di via Annibale Vecchi. Costeggia tra l’altro l’elementare Valentini. E’ possibile lasciare un’infrastruttura in questo stato?". Cambiamo quartiere e le lamentele sono sempre le stesse: da Elce ci spostiamo in via XX Settembre e via Fonti Coperte. Il problema è noto: buche e dissesti ovunque.