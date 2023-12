Giornata mondiale dei diritti umani, Assisi in marcia per la Pace

Perugia, 9 dicembre 2023 - Anche le Acli parteciperanno alla Marcia della pace che si svolgerà ad Assisi domenica 10 dicembre, promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace e dalla Coalizione AssisiPaceGiusta, nella Giornata mondiale dei diritti umani. Dopo l'incontro nazionale dei costruttori e costruttrici di pace, la Marcia della pace e della fraternità partirà alle 14.30 da Santa Maria degli Angeli, dove, insieme agli organizzatori, interverrà il vescovo di Assisi, monsignore Domenico Sorrentino. Arrivo previsto attorno alle 16.15 in piazza San Francesco ad Assisi, dove interverranno padre Marco Moroni, custode del sacro convento di San Francesco d'Assisi, i bambini e le bambine dell'istituto comprensivo “Gentile da Foligno”, il poeta della parola Alessandro Bergonzoni, la cantautrice Erica Boschiero e padre Ibrahim Faltas, vicario della custodia di Terra Santa a Gerusalemme. Conclusione alle 17, con la messa nella basilica inferiore di San Francesco ad Assisi.

“Sarà una nuova Marcia della pace e della fraternità per chiedere alla politica, tutta, di fare quello che ancora non ha fatto: fermare le stragi in atto nella guerra in Palestina e Israele, soccorrere subito i feriti, proteggere i civili, far arrivare tutti gli aiuti umanitari, ottenere la liberazione di tutti gli ostaggi e i prigionieri”, sottolineano le Acli. Prima della Marcia, si terrà un incontro nazionale dei costruttori di pace, sempre ad Assisi, durante il quale esponenti e rappresentanti istituzionali e della società civile, spiegano le Acli, “nel ribadire fermamente la condanna dell'atroce attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, rinnoveranno un accorato appello a tutti i responsabili della politica nazionale, europea e internazionale perché intervengano energicamente per mettere fine alla tragedia della guerra che ne è conseguita, facendo rispettare il diritto internazionale e i diritti umani, la legalità e le risoluzioni delle Nazioni Unite. Si chiede alle istituzioni e alla politica internazionale di impegnarsi per arrivare a due Stati per due popoli, con stessa dignità, stessi diritti, stessa sicurezza”.

Appello di padre Fortuna ai giovani: “Partecipate alla marcia”

“Saremo ad Assisi con coraggio e determinazione per testimoniare la bellezza della Dichiarazione universale dei diritti umani, nel 75esimo anniversario. Oggi più che mai, in un periodo buio per l'umanità, abbiamo bisogno di uomini e donne che siano luci di pace e di rispetto per il mondo. Ecco perché – ha detto il francescano padre Enzo Fortuna - insieme ai coordinatori, invito i giovani a partecipare alla Marcia per la pace. In comunione con le parole di Papa Francesco: il mondo ha bisogno degli artigiani di Pace”.