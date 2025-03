Marcella Bonini Salcerini: "Donna protagonista"

CITTÀ DI CASTELLO – "Donna di spiccata personalità, riferimento autorevole nei molteplici ruoli svolti da protagonista, nella moda, nel settore ricettivo, nel volontariato, sempre con un tocco di classe": è questa la motivazione del riconoscimento ufficiale che si legge nella targa che il sindaco Luca Secondi insieme al vice Giuseppe Bernicchi e all’assessore Letizia Guerri, ha consegnato ieri mattina a Marcella Bonini Salcerini al termine della cerimonia che si è svolta nella sala consiliare, alla presenza tra gli altri dei familiari i figli Leonardo e Simone Salcerini.

Nel corso dell’incontro, coordinato da Massimo Zangarelli, è stato ricordato il percorso di questa donna che ha segnato "per decenni pagine di vita quotidiana della città come titolare di uno storico negozio nel cuore della città, poi alla guida dello storico hotel Tiferno, ma anche in qualità di presidente della sezione femminile della Croce Rossa". "Un grazie a Marcella e a tutte le donne", ha detto il sindaco prima della tradizionale foto di rito con un pensiero anche al compianto marito, il dottor Gianfranco Salcerini, primario per 25 anni del reparto di radiologia dell’ospedale, socio e animatore storico del Circolo degli Illuminati, scomparso nel maggio del 2021.

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare la giornata dell’8 marzo oggi ultimo evento nel segno della cultura proprio al Circolo degli Illuminati dove alle ore 18 nell’ambito delle "Domeniche del Circolo", si terrà la conferenza dal titolo "8 marzo: donne e loro traguardi personali e professionali nel settore dell’imprenditoria, della cultura e del sociale", con la partecipazione di Elena Veschi, Maria Rita Bracchini e Francesca Mavilla che racconteranno nel corso di un pubblico incontro le loro esperienze di donne impegnate in vari ambiti professionali.