“Maratona“ di cinema al Cenacolo

Oggi è il grande giorno dei cinefili al Terni Film Festival. Il Cenacolo San Marco - sede dell’Istess ma anche antica chiesa che accolse Francesco d’Assisi - ospita infatti la tradizionale maratona di 12 ore di cinema. Dalle 12.30 a mezzanotte e mezza vanno in scena film, documentari, cortometraggi e corti di animazione provenienti da 4 continenti e 24 paesi diversi: Italia, Bangladesh, Turchia, Francia, Giappone, Polonia, Belgio, Brasile, Cina, Olanda, Messico, Giordania, Marocco, Pakistan, Stati Uniti, Albania, Repubblica Ceca, Iraq, Corea, Tahilandia, Regno Unito, ma anche Iran, Israele e Palestina. Si parte con un focus sull’emergenza acqua - tema che ha dato quest’anno il titolo al festival “The Big Blue” - con corti da Iran, Belgio, Turchia, Marocco e il documentario italiano Vulemo l’acqua – l’urlo dei boschi di Norman Vitale, Francesco Zummo, Nino Carlotta e Diego Alex Petralito. I film in concorso sono invece alle 14.30 l’iraniano Parvin di Mirabbas Khosravinezhad, Iran, 2023, alle 17.15 l’italiano La Festa del ritorno di Lorenzo Adorisio alle 19.15 Catene di Lorenzo Vitrone, Flavio Santandrea, Anna Coccoli, Lorenzo Nuccio e Matteo Giampietruzzi, Italia, 2023 e alle 21.15 il polacco One Soul di Lukas Karwowski. A chiudere la giornata, alle 23, i corti di animazione provenienti giudicati da una giuria composti da studenti delle scuole. Domani, oltre agli appuntamenti con il cinema in serata, al Cenacolo San Marco, verranno celebrati i 25 anni della rivista “Adesso” e i 20 anni del podcast che ha preso il nome (trasmesso prima in radio, poi in tv e da dieci anni su youtube). Sul palco del Cenacolo salirà la redazione originaria della testata fondata da Ciro Miele, composta da Riccardo Marcelli, Lucilla Piccioni, Alessandro Grilli, Francesco Franceschini ed Emanuele Lombardini.