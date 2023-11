Maratona “alternativa“. Camminata nelle zone caratteristiche Orvieto Walking Marathon è una manifestazione non competitiva che offre la possibilità di immergersi nella bellezza del territorio. Tre percorsi con inizio e arrivo da piazza Duomo, per scoprire vigneti, uliveti e colline. Un'occasione per sportivi e non di conoscere e apprezzare il paesaggio.