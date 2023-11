Manutenzione dei fossi. Il Ruschiano e Santa Lucia saranno messi in sicurezza

Via libera da parte della giunta del Comune di Perugia al progetto esecutivo elaborato dall’Unità operativa Ambiente e Energia per la manutenzione straordinaria del Fosso Santa Lucia a Pian di Massiano (nel tratto compreso tra viale dell’Ingegneria e strada Ferro di Cavallo-Santa Lucia) e del Fosso Ruschiano a Colombella. Si prevede un intervento da 80mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino delle normali condizioni di deflusso delle acque. L’obiettivo è mitigare il rischio idraulico e, al contempo, garantire la qualità ambientale e paesaggistica preservando gli equilibri naturali.

L’assessore all’ambiente, Otello Numerini, sottolinea "l’impegno costante dell’amministrazione sul fronte della prevenzione di potenziali disagi e danni che il maltempo può provocare nel nostro territorio attraverso mirati interventi su alvei, sponde e argini dei corsi d’acqua per il ripristino della piena funzionalità idraulica laddove risulti compromessa". In particolare, per il Fosso Santa Lucia si prevede di rimuovere la vegetazione e i depositi di materiale e cumuli di piena che ostacolano il regolare deflusso delle acque e di intervenire sui fenomeni erosivi spondali realizzando anche nuove protezioni (nella fattispecie una scogliera di elementi lapidei). Anche per il Fosso Ruschiano si provvederà al taglio e alla ripulitura dalla vegetazione in alveo e alla realizzazione di nuove protezioni delle sponde oltre al ripristino della staccionata. E a proposito di quets’ultimo intervento, la popolazione esulta. "Uno dei paesi del comune di Perugia che ogni volta che piove va in sofferenza è Colombella. Per questo, dopo una serie infinita di richieste - commentano alcuni residenti- sembra arrivato il momento di provvedere". L’alluvione di due anni fa insegna...