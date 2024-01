Manifestazioni di Natale, festa il 6 gennaio per premiare le più belle

GUBBIO – È stata fissata per il 6 gennaio alle ore 15 nella Palestra di San Pietro, messa a disposizione dal Comune di Gubbio,patrocinatore dell’evento, la premiazione delle tradizionali manifestazioni di Natale, giunte alla 63^ edizione, felice intuizione di Araldo Vispi e del Centro della Gioventù “Beniamino Ubaldi”. Si articolano in vari concorsi che comprendono la rappresentazione del Presepe nonché disegni, racconti e poesie ispirate al Natale. Quest’anno la manifestazione ha avuto la preziosa collaborazione di due realtà importanti quali le associazioni Famiglie Alto Chiascio e “La Carica dei 104”, che hanno contribuito attivamente in tutte le fasi di svolgimento della tradizionale iniziativa, dall’organizzazione alla giuria per la definizione della classifica finale degli elaborati presentati. "È il segno - spiega Beniamino Rughi del Centro della Gioventù - di una tradizione che si rinnova grazie al volontariato eugubino, che si mette a disposizione per cause sociali e culturali, con l’auspicio che la collaborazione possa consolidarsi e crescere negli anni a venire".