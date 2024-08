“Mani Maestre“ fa il pieno. Allungata di tre mesi l’apertura della mostra

Sta riscuotendo un grande successo la mostra “Mani Maestre”, inaugurata lo scorso 29 giugno ed esposta presso il Palazzo dei Consoli. Si sarebbe dovuta chiudere tra poche settimane, precisamente il prossimo 25 agosto, ma visto l’alto numero di visitatori, gli organizzatori hanno deciso di prolungare l’esposizione fino a domenica 17 novembre 2024. Un progetto, ideato dalla curatrice Patrizia Ramacci, che parte da lontano e L’idea nasce dal ritrovamento di una serie di calchi in gesso della metà del 1700, sul bordo dei quali sono ancora riconoscibili le impronte digitali degli artigiani che li avevano eseguiti. La mostra Mani Maestre si presenta infatti come un’occasione più unica che rara per entrare in contatto, in maniera immersiva – sono esposti e si potranno toccare i calchi delle mani degli artigiani –, con l’energia delle mani che hanno regalato tante meraviglie all’Italia. È anche una mostra plurisensoriale, dove si potrà appunto toccare, ma anche guardare ed ascoltare le voci dei protagonisti, raccolte nell’atto della realizzazione degli stampi delle mani. Il tutto arricchito dai vari QR Code presenti nel percorso, che rendono l’esperienza del visitatore ancora più coinvolgente, e dagli incontri dal vivo con gli artisti nel corso della durata dell’esposizione, programmati secondo un calendario specifico che si terranno nel salotto-studio appositamente allestito. Tra questi, hanno offerto il proprio contributo diversi artigiani eugubini e non solo, svariando tra diverse forme di arte: dalla tessitura al disegno, dalla ceramica al legno, passando per la carta, il marmo e tanto altro, coinvolgendo artigiani, artisti, maestri del disegno, della parola e della scultura. Inoltre, è in programma per giovedì 8 agosto alle ore 21 presso la Sala Capogrossi del Park Hotel ai Cappuccini un evento che vedrà ospiti due grandi maestri ed artigiani: Simone Massi e Goffredo Fofi. Il primo, illustratore e disegnatore, autore di cortometraggi di animazione, pluripremiato in tutto il mondo (ha vinto un David di Donatello, 4 nastri d’argento, un premio Flaiano e ricevuto molti altri riconoscimenti), presenterà dei suoi corti animati, tra cui “Nuvole e mani”, in cui racconta la fatica e la dignità del lavoro, rendendo omaggio ai tanti che diedero la vita per la nostra libertà. La maestria e l’abilità di Fofi, gigante della cinematografia, farà da contorno alla presentazione che si preannuncia indimenticabile.