"Mancano i figuranti per la Via Crucis del Venerdì santo"

TERNI La Pro Loco Marmore prepara la rievocazione del Venerdì santo e lancia l’appello: "Mancano i figuranti, venite alle prove"

"Stiamo preparando la rievocazione storica della Passione di Cristo ma anche quest’anno mancano i figuranti per una manifestazione che in passato ne ha avuti oltre cento. Cerchiamo uomini e donne per ruoli diversi" spiega Manola Conti, presidente della Pro Loco.

Al Parco dei Campacci di Marmore sono in preparazione le stazioni della Via Crucis. "Non è solo un evento teatrale – continua Conti – ma un’ esperienza dinamica in cui il pubblico diventa parte integrante delle scene. È un momento di condivisione, convivialità e amore per l’arte. La vostra partecipazione contribuirà a portare avanti la passione per la cultura e il nostro meraviglioso territorio".

La rappresentazione si svolgerà la sera del Venerdì santo, il 18 aprile, ma prima ci saranno le prove organizzate negli orari e nei giorni più congeniali per i volontari che vorranno partecipare. Per adesioni e ulteriori informazioni 333 2279812.