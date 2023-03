Mamma ringrazia pediatra dell’ospedale

ORVIETO Una bambina venuta al mondo con vari problemi di salute, una situazione difficile anche per i genitori, ma anche tanta umanità e professionalità da parte del reparto di pediatria del Santa Maria della Stella. E’ la storia che una mamma ha raccontato in una lettera inviata al direttore della Asl, Massimo De Fino, in cui fa riferimento alla sua difficile esperienza di vita esprimendo gratitudine, per la professionalità e l’empatia, alla dottoressa Maria Greca Magnolia, pediatra dell’ospedale. Una dimostrazione di come le valutazioni negative intorno alla sanità pubblica e, nei confronti dell’ospedale di Orvieto in particolare, non siano sempre fondate e veritiere. "Sono una mamma di una bambina nata purtroppo con tantissimi problemi, anche molto complessi. Mi sono rivolta per tre anni all’ospedale specialistico Bambino Gesù di Roma per sottoporla alle cure del caso e ora siamo tornati a casa. Vorrei ringraziarvi per l’operato di Maria Greca Magnolia che si è dimostrata eccezionale sia in campo professionale che umano. Ogni volta che abbiamo avuto bisogno, ha capito subito il problema e ci ha supportato con grande competenza – dice la mamma –. Grazie infinite, perché in questo periodo così difficile bisogna essere riconoscenti e non dire o scrivere solo le cose che vanno male. Teniamoci stretti questi professionisti che rappresentano per le famiglie una certezza. Ancora congratulazioni dottoressa Magnolia" De Fino commenta così: "Ringrazio delle sue belle parole verso la nostra azienda e in particolare verso una collega valida professionalmente e molto umana, capace di comunicare tranquillità anche nei casi di estrema difficoltà cliniche".

Cla.Lat.