Maltrattamento di animali. Sequestrati cinque cani

GUBBIO - Importante operazione del Nucleo dei carabinieri forestali di Scheggia e Pascelupo, che durante un controllo congiunto con i veterinari del servizio della prevenzione della Usl 1 di Gubbio e relativo al benessere degli animali sul territorio, ha sequestrato cinque cani maltrattati nel comune di Sigillo. Gli animali, di cui era proprietario un settantenne della zona, presentavano evidenti segni di malnutrizione, oltre a essere detenuti in strutture senza copertura – e quindi i cani erano sempre esposti agli agenti atmosferici – con cucce non idonee, in mancanza di cibo e in condizioni igieniche più che rivedibili, con notevoli quantità di escrementi in terra e contenitori per l’acqua sporchi. Un ambiente decisamente non adatto ad ospitare e a tutelare il benessere dei cani, motivo per cui i cinque esemplari denutriti sono stati sottoposti a sequestro e affidati al canile comprensoriale di Gubbio, che provvederà a stanziarli all’interno di strutture idonee e di sottoporli ai previsti controlli veterinari e di nutrirli adeguatamente.

Il responsabile è stato invece denunciato: dovrà rispondere delle violazioni dell’articolo 544 ter (maltrattamento animali) e sono state impartite prescrizioni da effettuare in brevissimo tempo: spostare i cani nelle gabbie con copertura, pulire adeguatamente i recinti dalle numerose deiezioni presenti e di dotare gli stessi di nuovi contenitori per l’acqua.