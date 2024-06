Maltrattamenti in famiglia: denunciato 41enne

Un altro caso di violenza sotto il tetto domestico, un’altra storia di soprusi che ha costretto una donna a rivolgersi alle forze dell’ordine per far cessare un incubo che andava avanti da tempo. E alla fine la polizia ha fatto scattare una denuncia.

I fatti: in seguito a una chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un’abitazione del capoluogo dove una donna aveva appunto segnalato un’aggressione da parte del compagno.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con la vittima, la quale, visibilmente scossa, ha riferito che, dopo una lite per futili motivi, era stata percossa dal compagno. Dopo questa aggressione aveva deciso di scappare di casa con il figlio minore.

La donna ha poi raccontato che il compagno l’aveva raggiunta e, dopo averle sottratto il figlio, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Quando ha denunciato l’accaduto, la vittima ha anche riferito che la situazione di tensione con l’uomo andava avanti da diverso tempo e che questi, in alcune circostanze, l’aveva aggredita verbalmente e fisicamente.

Per tutti questi motivi gli agenti hanno immediatamente iniziato la ricerca dell’uomo che, in poco tempo, è stato rintracciato: aveva con sé il minorenne.

Accompagnato in questura, il 41enne è stato poi deferito all’autorità giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia.

In seguito i poliziotti hanno interessato il servizio di pronta emeremergenza antiviolenza. Quest’ultimo si è immediatamente attivato per aiutare la vittima e il figlio e collocarli in un’idonea struttura.