Malore fatale, finisce contro una centralina

Auto sbanda e finisce contro una centralina: tragico l’esito dell’incidente. Una donna di 76 anni ha perso la vita, nel primo pomeriggio di ieri, lungo la statale Flaminia, fra Terni e Narni, all’altezza della zona industriale di vocabolo Sabbione. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana ha perso il controllo dell’auto, una Renault Clio, di cui era al volante, finendo contro una centralina dell’energia elettrica. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale di un’ambulanza del 118, intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco. L’esatta dinamica dell’incidenteresta al vaglio della polizia locale, che ha effettuato i rilievi tecnici del caso. Fra le ipotesi, quella del malore che potrebbe aver colpito la donna mentre era alla guida, determinando lo sbandamento che si è rivelato purtroppo fatale.

Il primo fine settimana “estivo“, almeno per le temperature registrate, è stato purtroppo segnato da gravi incidenti stradali. Resta in osservazione la ragazza coinvolta sabato sera nell’incidente a Taverne di Corciano, in provincia di Perugia, e che ha visto una carambola fra tre auto, due che si scontrate frontalmente e una terza di rimbalzo.

La ragazza è stata estratta dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte dell’abitacolo; per poi essere affidata al personale medico dell’ambulanza. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Corciano.

Alle 1.30 a Casacastalda, frazione di Valfabbrica, all’interno della galleria bidirezionale della strada statale 318, sono entrati in collisione tre veicoli, con un’auto rimasta in bilico sul new jersey. Una persona è stata estratta dalle lamiere di una vettura e affidata al personale medico dai vigili del fuoco, che poi hanno liberato la sede stradale dai mezzi coinvolti.

Ennesimo incidente stradale, inoltre, nel pomeriggio di ieri a Norcia, lungo la strada statale Tre Valli. Qui, nella frazione di Serravalle, all’altezza dell’incrocio per Cascia-Monteleone già noto per la sua pericolosità, è stato un motociclista a sbandare, finendo fuori strada. Soccorso dagli automobilisti in transito, il centauro è stato poi trasportato con l’elicottero all’ospedale di Perugia.

Traffico inesorabilmente in tilt per consentire le operazioni di soccorso, con il sindaco di Monteleone, Marisa Angelini, che ha segnalato via Fb i disagi alla circolazione, poi ripresa regolarmente.