Malore nello studio del dentista, muore a 23 anni

Perugia, 29 settembre 2024 – Dopo ore di attesa e di speranza purtroppo è arrivata la brutta notizia che nesusno voleva sentire. Gaia Pagliuca, 23 anni,è morta all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove era arrivata giovedì pomeriggio dopo aver accusato un malore in uno studio dentistico.

La giovane era arrivata all’ospedale perugino in condizioni disperate, trasportata con l’elisoccorso. Purtroppo oggi la terribile notizia della sua scomparsa. Gaia Pagliuca era originaria di Roma, ma da anni viveva a Bastia Umbra insieme alla mamma, scomparsa prematuramente qualche tempo fa, al padre e al fratello. Aveva frequentato le scuole ad Assisi, al Convitto Nazionale e prima al liceo Properzio, poi l’Università a Roma; ora abitava con la famiglia a Santa Maria degli Angeli.

E’ stata disposta l’autopsia per comprendere le cause del decesso. Condoglianze dal sindaco Stefania Proietti, anche per conto dell’amministrazione comunale: “In questo momento tragico per la comunità non possiamo che stringerci ai familiari, interpretando il dolore di Assisi e in particolare di Santa Maria degli Angeli dove Gaia viveva con la famiglia. Sconvolti dal dolore , mentre insieme a loro piangiamo la perdita di Gaia, possiamo solo dire che non lasceremo soli familiari e amici”.