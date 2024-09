Ragazza di 24 anni lotta per la vita: colpita da arresto cardiaco durante la visita dal dentista

Assisi (Perugia), 28 settembre 2024 – Una ragazza di 24 anni si trova ricoverata in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia di Perugia dopo essere stata colpita da un arresto circolatorio durante una visita dentistica. Le condizioni della giovane sono subito apparse particolarmente gravi, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza e dell’automedica del 118 dell’ospedale di Assisi. Visto il quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Nibbio 1 che, giunto nella zona – il fatto si è verificato nel territorio assisano –, ha toccato terra in prossimità di una delle vie centrali, dove è stato creato lo spazio per consentirne l’atterraggio. In volo poi, la ragazza è stata trasportata nell’ospedale regionale umbro dove è stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e del Comando Compagnia di Assisi, coordinati dal capitano Vittorio Jervolino, che hanno provveduto a raccogliere elementi su quanto successo e a informare dell’accaduto l’autorità giudiziaria. L’episodio, sul quale vige il massimo riserbo, si è verificato nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 15.30. La ventiquattrenne – sarebbe residente a Bastia – ha accusato il malore, per motivi che dovranno essere accertati, mentre era nello studio dentistico, e stabilire cosa possa aver provocato l’arresto cardiaco. La richiesta di soccorsi è stata immediata vista la gravità della situazione, per accelerare i tempi, è stato richiesto l’ausilio del mezzo aereo per consentire il trasporto più celermente possibile nel reparto specialistico del Santa Maria della Misericordia dove le condizioni permangono molto gravi.