Malika Ayane, emozioni e magie a Spoleto. Un concerto per raccontare 15 anni di musica

Un viaggio musicale tra i colori, le sfumature e le svolte di oltre 15 anni di carriera. Malika Ayane (nella foto) approda stasera alle 21 a Spoleto, al Teatro Nuovo Menotti nell’ambito del tour teatrale 2024 organizzato da Best Eventi che sta portando la cantautrice sui principali palchi d’Italia. Gli ultimi biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e prima del concerto, dalle 20, al botteghino del teatro.

Per Malika è una grande ritorno in Umbria, dopo tanti concerti di successo come l’emozionate omaggio speciale a Sergio Piazzoli, che la scorsa estate ha tenuto bamco a Isola maggiore per Monn In June. Adesso l’artista torna con questo nuovo progetto, uno spettacolo che raccoglie tra presente e passato la parte più intima della sua discografia. In un momento in cui gli effetti speciali dominano le scene, la cantautrice, alla direzione artistica del progetto, ha deciso di ridurre tutto ai minimi termini e, come una sorta di ritorno alle origini, creare uno show dove l’unico catalizzatore di attenzione è la musica. La scaletta si snoda tra l’esecuzione di brani di repertorio e i più grandi successidell’artista che ha allestito uno show diviso in tre fasi: la prima è quella a più alto tasso d’intensità, a livello sonoro ed emotivo. Nella seconda fase lo spettacolo si colora di un’atmosfera più calda, familiare e intima mentre sul finale il live vira verso uno scenario più energico. La scaletta include anche una sezione con brani a sorpresa, di modo da dare ogni sera un’esperienza diversa al pubblico che assiste allo spettacolo. Ad accompagnare Malika sul palco in questo nuovo tour ci sarà una band composta da Jacopo Bertacco e Stefano Brandoni alle chitarre, Filippo Cornaglia alla batteria, Marco Guazzone al piano e tastiere e Raffaele Trapasso al basso.